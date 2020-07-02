Bakırköy'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Taşhan Caddesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında R.S'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon, çalışma sahasındaki çukura düşerek devrildi.Kazada hafif yaralandığı belirtilen sürücü R.S'yi çalışma arkadaşları hastaneye götürdü.Öte yandan hafriyat kamyonunun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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