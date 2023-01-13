Bakırköy'de 12'nci kattan düşen kadın öldü

Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Nazan A, Ataköy Mahallesi'nde bir binanın 12. katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nazan A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nazan A'nın cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından morga götürüldü.

Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışmasını olay yerinde sürdürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.