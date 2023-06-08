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Bakırköy D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

İstanbul Bakırköy'de akıllara durgunluk veren zincirleme trafik kazası meydana geldi. D-100 karayolunda ilerleyen kamyonete otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yola savrulan kamyonet, aydınlatma direğine vurduktan sonra hafif ticari araca çarparak devrildi. Aynı yönde arkadan gelen bir motosiklet ise devrilmiş halde bulunan kamyonete çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 08.06.2023 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bakırköy D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
DHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil önünde giden kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yola savrularak devrildi. Bu sırada kamyonete ise bir motosiklet çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

OTOMOBİL, KAMYONETE ÇARPARAK ZİNCİRLEME KAZAYI BAŞLATTI

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Yenibosna mevkiine geldiği esnada bilinmeyen nedenle aynı yönde önünde giden kamyonete çarptı.

KAMYONET HAFİF TİCARİ ARACA, MOTOSİKLET İSE KAMYONETE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yan yola savrulan kamyonet, önce aydınlatma direğine daha sonra da hafif ticari araca çarparak devrildi. Aynı yönde arkadan gelen bir motosiklet ise kamyonete çarptı.

DHA'nın haberine göre; kaza sonrası araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Devrilen kamyonet, motosiklet ve otomobil ise çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araç trafiğine açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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