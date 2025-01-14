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        Haberler Gündem Politika Bakırhan: İmralı'dan nasıl bir çağrı geleceğini bilmiyoruz | Son dakika haberleri

        Bakırhan: İmralı'dan nasıl bir çağrı geleceğini bilmiyoruz

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İmralı'dan nasıl bir çağrı geleceğini bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor, o kapıların açılması gerekiyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:52
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        "Nasıl bir çağrı geleceğini bilmiyoruz"
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

        DHA'nın haberine göre Bakırhan, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümle ele alınmasının stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Sorunun, güvenlik ve istihbarat temeline oturtulmasının da doğru olmadığını kaydeden Bakırhan, "Kimse reyting uğruna ucuzluk yapmasın, ucuz değerlendirmeler, sözler kurmasın. Hepimiz büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Konuşurken 50 defa tartarak, ölçerek konuşuyoruz. Kürt sorununun çözümü sadece Kürtleri değil, toplumun bütün kesimlerini rahatlatır. Sorunun çözümü, otoriterliği geriletir, demokrasiyi büyütür. Hukuksuzluklara karşı adaleti büyütür. Yoksulluğa karşı refahı getirir. Onun için bu meselenin demokratik çözümünü hep birlikte sahiplenmemiz gerekir. Kürt sorununu, bir bütün olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi içerisinde değerlendiriyoruz. Birileri çıkıp, 'İki dil, iki bayrak' gibi yalan, saçma sapan şeyler söyleyerek, 3-5 oy almak için yanlış algı oluşturuyor" diye konuştu.

        "HÜKÜMETE SORMAK GEREKİR"

        Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'PKK'nın bittiği, hiçbir şart ileri sürülmeksizin açıklanmalı' sözlerini değerlendiren Bakırhan, "Emin olun, İmralı'ya ne zaman gidilecek bilmiyoruz. Biz de izliyoruz. Umarım en yakın zamanda giderler. Heyetimiz zaten birinci görüşmeye ilişkin çok net, somut paylaşımlarını yaptı. İkinci görüşme olursa da kamuoyunu bilgilendiririz. Sayın Bahçeli'nin söylediği şu söz önemli, 'Sorunlar yok sayılarak çözülmez.' Kürt sorunu, Türkiye'nin demokratikleşmesi sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez. Dolayısıyla İmralı'dan nasıl bir çağrı geleceğini bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor, o kapıların açılması gerekiyor. Bence bunu hükümete sormak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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