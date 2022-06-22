Bakır fiyatı 15 ayın dibinde

Bakırın libresi, 3,9785 dolarla yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü.
Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor.
Fed yetkililerinin devam eden "şahin" açıklamalarının hala agresif bir tonda olması, Banka'nın gelecek dönem atacağı adımların ülke ekonomisini resesyona sokabileceği endişesini güçlendiriyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun oldukça yüksek ve tabana yayılmış durumda olduğunu belirterek, faiz oranlarının olması gereken seviyenin oldukça altında bulunduğunu kaydetti.
Parasal sıkılaşmanın ekonomik aktivitede durgunluğa yol açacağı beklentileri baz metallerdeki satış baskısını artırıyor.
3,9785 dolarla yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gören bakırın libresi, saat 12.00 itibarıyla tezgah üstü piyasada yüzde 2,4 azalışla 3,9870 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Bu arada, alüminyum ve kurşunda yüzde 2'nin, nikelde yüzde 2,5'in üzerinde, çinkoda da yüzde 0,4 civarında kayıplar görülüyor.
Analistler, bakırın küresel ekonomik aktivitede ve özellikle sanayi üretiminde baz alınan referans emtia olduğunu belirterek, jeopolitik risklerin yanında resesyona ilişkin endişelerin artmasıyla bakıra olan talepte kayda değer azalışlar görüldüğünü ifade etti.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamaların piyasaların odağında bulunduğunu aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantılarda atacağı adımların ABD ekonomisini resesyona sokup sokmayacağına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.
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