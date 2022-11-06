HAVA KABARCIKLARININ ŞİŞMESİNİ ENGELLİYOR

Yani bu küçük delikler hamurun hava almasını sağlayarak daha iyi ve gevrek pişmesini sağlar. Aslında tamamen kimyasal bir olaydır. Bisküvi hamurunun içerisinde hava kabarcıkları bulunur.

Fabrikalar da her bisküvi hamuruna özel makine ile delik açılır. Bu sayede bisküviler hem kırılmaz hem de pişerken dağılmazlar.