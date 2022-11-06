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Bakın bisküvi ve krakerlerin üzerindeki delik ne işe yarıyormuş! Bisküvi ve krakerlerin üzerinde neden delik vardır?

Bakın bisküvi ve krakerlerin üzerindeki delik ne işe yarıyormuş!

Bir atıştırmalık olarak tükettiğimiz bisküvi ve krakerlerin üzerindeki deliklere dikkat ettiniz mi? Gözünüzün önüne getirdiğinizde genellikle minik delikler olduğunu fark edersiniz. Hatta Petibör bisküvilerin üzerindeki 24 deliğin anlamı günün 24 saat olduğunu ifade eder.

Giriş: 06.11.2022 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • KÜÇÜK DELİKLERİN ÖNEMİ DUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ!

    Peki bisküvilerin üzerine yapılan bu delikler gastronomi dilinde ne anlam ifade ediyor? Basit bir cevap olarak görsel zenginlik kazandırdığı söylenebilir. Ancak cevap sadece bu değil.

  • KÜÇÜK DELİKLER OLMASAYDI BİSKÜVİLER PATLARDI!

    Bu minik deliklerin işlevi aslında firmalar için oldukça büyük. Eğer bisküviler delikler olmadan pişirilirse kabarma özelliğine sahip olduğu için düzensiz genişleyerek bisküvilerin patlayıp dağılmasına sebep olur. 

  • HAVA KABARCIKLARININ ŞİŞMESİNİ ENGELLİYOR

    Yani bu küçük delikler hamurun hava almasını sağlayarak daha iyi ve gevrek pişmesini sağlar. Aslında tamamen kimyasal bir olaydır. Bisküvi hamurunun içerisinde hava kabarcıkları bulunur.

    Fabrikalar da her bisküvi hamuruna özel makine ile delik açılır. Bu sayede bisküviler hem kırılmaz hem de pişerken dağılmazlar.

  • FAZLA DELİK OLMAMASI GEREKİYOR!

    Ancak bisküvilerin üzerine gereğinden fazla delik konulursa bu sefer çok fazla hava alacağı için nemini kaybeder ve kuru bir bisküvi elde edilir. Bu nedenle ne kadar delik atılacağı genelde bisküvinin boyutuna göre belirlenir.

  • Eğer evde bisküvi veya kraker yaparsanız üstüne 2-3 adet çatal veya bıçak yardımı ile delik açmanız yeterli olacaktır.

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