'Bakımsız park' tartışmasında darp iddiası

DHA

Olay, dün akşam, Eynesil Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Kelleci Parkı'nda meydana geldi. İlçeye tatile gelen Ülfet Dikici, oğlu ve gelini, bakımsız olduğunu öne sürdükleri park nedeniyle işletmeci ile tartıştıktan sonra belediye görevlilerine şikâyette bulundu. Durumdan haberdar edilen Eynesil Belediye Başkanı Karadeniz, yanında bir grupla parka geldi.

İddiaya göre, işletmeci ve Başkan Karadeniz'in yanındaki grup ile aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karadeniz'in yanındaki kişiler, aileye saldırıp, darbetti. Yüzünde morluklar oluşan Ülfet Dikici, yaralandı. Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın ve ailesi, şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BENİ NASIL BU HALE GETİRDİLERSE CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM'

Yaşadıklarını anlatan Ülfet Dikici, parkın bakımsız olduğunu görünce belediye görevlilerini çağırdıklarını söyledi. Dikici, "Belediye başkanı ve yanındakiler bir süre sonra parka geldi. Başkanın yanındaki bir kişi ile oğlum arasında tartışma oldu. O kişi, oğluma 'Düzgün otur, karşında başkan var' dedi. Oğlum da 'Oturmasını senden mi öğreneceğim' cevabını verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, oğluma saldırdı. 10 kişi oğlumu darbetmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı, ona da yumrukla vurdular. Ben de araya girdim. Beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti. Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu?" dedi.