Bakımevinde elma ile gelen ölüme suç duyurusu!

Sultanbeyli'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) iddiaya göre yasak olmasına rağmen elma yedirilmesi nedeniyle nefessiz kalarak öldü.
DHA'nın haberine göre, aile ihmal olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bakımevi yetkilileri ise Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini söyleyerek ihmal iddialarını kabul etmedi.
Olay 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 7 yıldır Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde kalan Otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı. Şevker'e ilk müdahale bakımevinde yapıldı. Oğuz Sercan Şevker ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda kalan Şevker, dün gece hayatını kaybetti. Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu.
DAHA ÖNCE DÜŞTÜ, KAŞI VE GÖZÜNE ZARAR GELMİŞTİ
Şevker'e elma gibi katı gıdanın verilmesinin yasak olduğu söyleyen üvey baba Ahmet Acar, Çocuğumuz 7 senedir Sultanbeyli'de bulunan bakım merkezinde kalıyordu. Kurumun ihmalkârlığı yüzünden öldü. Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi. Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi. Katı gıda zaten yasaktı. Pandemi döneminde ziyaret de yasaktı. Arada bir görüntülü izin veriyorlardı. Daha önce kurumda düştü burnu kırıldı. Yine aynı kurumda düşerek kaşı ve gözüne zarar geldi. Pandemi döneminde ciğerlerinde ödem oluştu, çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede yalnız bırakılıp terk edildi. Kurumun yanına refakatçı bırakması gerekirken eleman yetersizliği olduğunu söylediler dedi.
KURUMUN İHMALİ VAR
Ahmet Acar, suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, Ben oraya kesinlikle talimat vermiştim. Annesinin panik atak olduğunu ve olumsuz şeylerin annesine söylenmemesi konusunda uyarmıştım. 20 Ekim'de saat 15.00'de eşime telefon geliyor, 'Çocuğunuz elma yedi, kalbi durdu' diyorlar. Eşim birden fenalaşıyor. Oraya gittiğimizde özel bir hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Orada kurumdan kaynaklı olduğu anlatılınca polisler geldi. Bugün gece saat 01.00 gibi hayatını kaybetti. Orada yediği elma boğazından kalıyor. O esnada 4 buçuk dakikalık bir işlem yapılıyor. Burada kurumun ihmali var. En azından katı gıda yedirilmeyeceğini bilmeleri lazımdı dedi.
BAKIMEVİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Bakımevi ise ihmal iddialarını kabul etmeyerek Oğuz Sercan Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini öne sürdü. Bakımevi yetkilileri Şevker'in fenalaşmasının ardından ambulans çağrıldığını belirtti.
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