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Bakım sırasında halatı kopan asansörün altında kaldı

İstanbul'da, bakım sırasında halatı kopan asansörün altında kalan Kazım Soğancı, olay yerinde yaşamını yitirdi

Giriş: 21.06.2023 - 19:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bakım sırasında asansörün altında kaldı
Bakım sırasında asansörün altında kaldı
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DHA

İstanbul'da, bakım yapılan asansörün halatının kopması sonucu Kazım Soğancı (36) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Güngören ilçesi Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Tekstil atölyesinin içerisinde bulunan asansörün bozulması nedeniyle teknik ekip çağrıldı.

Ekiplerin bakım yaptığı sırada, iddiaya göre halatı kopan asansör düştü. O sırada asansör kapısı ile kabin arasında bulunan teknik ekip çalışanı Kazım Soğancı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Soğancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Soğancı'nın Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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