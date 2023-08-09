Konya'da bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!

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Konya’da kaydedilen ve infial uyandıran görüntüler hafta sonu sosyal medyada yayınlandı. Görüntü kısa süre içinde yayından kaldırıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre kentte bir engelli bakım merkezinde çekildiği iddia edilen görüntüde bakım merkezinde hizmet alan engelli bir genç kolları arkadan demir borulara bağlı yerde oturuyor.

Hareket kabiliyeti kısıtlanan genç, alnını diziyle kaşıyor. Elleri bağlı engelli genç kendini görüntüleyen kişiye dönerek ‘mama’ diyor.

REKLAM Görüntünün ikinci bölümünde ise engelli gencin bu kez yerdeki mindere yine elleri arkadan demir borulara bağlanarak yan olarak yatırıldığı dikkat çekiyor. Talihiz gencin çene kısmında bulunan ve acil tıbbi müdahalelerde ilk olarak kullanılan gazlı bez ise dikkat çekiyor. Öte yandan bitkin ve yorgun görünen engelli gencin yattığı yerde de kısık bir sesle ‘mama’ demesi dikkat çekiyor.