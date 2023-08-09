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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da bakım merkezinde infial yaratan görüntüler! - Güncel haberler

        Konya'da bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!

        Konya'da özel bir engelli bakım merkezinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde arkasındaki borulara ellerinden bağlanmış olan engelli genç çaresizlik içinde 'mama' diye sesleniyor. Bir süre sonra yere yatırılan çocuk yine 'mama' derken çenesinde bulunan ve gazlı bez olduğu iddia edilen bez ise dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 09.08.2023 - 15:49
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        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
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        Konya’da kaydedilen ve infial uyandıran görüntüler hafta sonu sosyal medyada yayınlandı. Görüntü kısa süre içinde yayından kaldırıldı.

        Zafer Samancı'nın haberine göre kentte bir engelli bakım merkezinde çekildiği iddia edilen görüntüde bakım merkezinde hizmet alan engelli bir genç kolları arkadan demir borulara bağlı yerde oturuyor.

        Hareket kabiliyeti kısıtlanan genç, alnını diziyle kaşıyor. Elleri bağlı engelli genç kendini görüntüleyen kişiye dönerek ‘mama’ diyor.

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        Görüntünün ikinci bölümünde ise engelli gencin bu kez yerdeki mindere yine elleri arkadan demir borulara bağlanarak yan olarak yatırıldığı dikkat çekiyor. Talihiz gencin çene kısmında bulunan ve acil tıbbi müdahalelerde ilk olarak kullanılan gazlı bez ise dikkat çekiyor. Öte yandan bitkin ve yorgun görünen engelli gencin yattığı yerde de kısık bir sesle ‘mama’ demesi dikkat çekiyor.

        Geçtiğimiz mart ayında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili o dönemde Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı ve yine il müdürlüğü tarafından bakım merkezinin kapatılması ile ilgili talepte bulunularak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, konunun hala yargıda olduğu öğrenildi.

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