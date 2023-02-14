Altınları çalan bakıcı tutuklandı

DHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evden hırsızlık olayıyla ilgili 46 AAG 185 plakalı otomobilin Muğla'ya giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Denizli karayolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde; 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 euro ve 8 bin lira ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı yaşlı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ve paraları çaldığı tespit edilen Emrah Güney ile otomobildeki annesi N.G., gözaltına alındı. N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken, Emrah Güney ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında yeterli delillerin bulunması gerekçesiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Emrah Güney, itiraz üzerine gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.