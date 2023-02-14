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Bakıcılığını yaptığı kadını depremde dışarı çıkarıp, altınlarını çalan şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı

Kahramanmaraş'ta depremin ardından gelen hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ile paraları çaldığı belirlenen ve yakalandığı Muğla'da sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Emrah Güney, savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı

Giriş: 14.02.2023 - 22:08 | Güncelleme: ABONE OL
Bakıcılığını yaptığı kadını depremde dışarı çıkarıp, altınlarını çalan şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı
Altınları çalan bakıcı tutuklandı
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DHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evden hırsızlık olayıyla ilgili 46 AAG 185 plakalı otomobilin Muğla'ya giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Denizli karayolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde; 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 euro ve 8 bin lira ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı yaşlı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ve paraları çaldığı tespit edilen Emrah Güney ile otomobildeki annesi N.G., gözaltına alındı. N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken, Emrah Güney ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında yeterli delillerin bulunması gerekçesiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Emrah Güney, itiraz üzerine gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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