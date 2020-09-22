Trabzonspor’un yeni transferi Lewis Baker, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Baker, bordo-mavili kulübe gelmeden önce teknik direktör Eddin Newton ile görüştüğünü belirterek, “İngiltere’den gelmeden önce hazırdım. Burada tecrübeli arkadaşlarım ve bana çok yardımcı oldular. Takdir edersiniz ki arkadaşlarınızın sizi tanımadan, özelliklerinizi bilmeden maça çıkmak çok zor. İlk maçta bunun sıkıntılarını yaşadım açıkçası ama bunu atlattım ve arkadaşlarımla birlikte çok iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.
“SEZONUN GERİ KALAN BÖLÜMÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Uzun bir aradan sonra ilk on birde çıkmayı özlediğini söyleyen Baker, “Kesinlikle futbolu özlediğimi söyleyebilirim. Uzun bir aradan sonra yarışmacı maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalan bölümünü dört gözle bekliyorum açıkçası” ifadelerini kullandı. Kendisini en çok orta sahada rahat hissetiğini belirten Baker, "Merkez orta saha poziyonunda kendimi daha rahat hissediyorum. Türkiye’ye gelmeden önce hocamla konuştum. Kulübün geleceği hakkında konuştuk ve çok heyecanlandım açıkçası. Buraya gelmemde katkısı oldu duyduklarımın. Benim açımdan önemli bir sezon olacağını düşünüyorum bu sezon. Oynama fırsatı ile beraber burada edineceğim tecrübe ile birlikte kendi kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Buraya gelmeden önce hocamızla kulübün geleceği, projeleri ve yapmak istedikleri ile ilgili konuşmuştuk. Bu benim için yeni bir meydan okuma açıkçası. Ama bu meydan okumayı kabul ediyorum kesinlikle. Buraya gelme sebeplerimden birisi de bu” şeklinde konuştu.
Türkiye liglerini takip ettiğini dile getiren Baker, “Burada hangi tip oyuncuların oynadığını biliyorum. Buradaki ligleri takip etme fırsatım da oldu. Bu sezon benim için eğlenceli bir sezon olacak” dedi.
“HAKEMLERİN KARARLARINI KABUL ETMEMİZ GEREKİR"
Son olarak hakemlerin performansı hakkında da konuşan Baker, şunları söyledi:
"Maçlarda her iki takım için de tek hakem var. Bazen zor olsa da kabullenmesi hakemlerin kararlarını kabul etmeniz gerekir. Çok fazla bir şey yapmanız çok da fazla mümkün olmuyor. Hakemsiz de olmayacağı için onları unutarak sadece kendimiz gibi oynamaya çalışarak maçları kazanmaya çalışacağız ve hakem faktörünü biraz daha dışarıda bırakmaya çalışacağız."
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