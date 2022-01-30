Bakasetas idmana çıkmadı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nda 54 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, ligin 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da antrenman yapan bordo-mavili ekip, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla son bulan antrenmana sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür katılırken, izinli olan Bruno Peres, ağrıları nedeniyle dinlenen Marek Hamsik ile Covid-19 testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Anastasios Bakasetas katılmadı.

KOUASSİ DÖNÜYOR

Ülkesi Fildişi Sahili'ni Afrika Kupası'nda temsil eden Jean Evrard Kouassi, ülkesinin kupadan elenmesi üzerine Trabzon'a dönüş yapacak. Kouassi'nin yarın Trabzon'da gelerek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takım arkadaşlarıyla birlikte Kasımpaşa maçı hazırlıklarına katılması bekleniyor.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.