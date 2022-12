"F.BAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirme yapan Bakasetas, "Kupa bizim için önemli. Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız bütün kupaları kazanmak istersiniz. Fenerbahçe maçı bizim için önemli çünkü derbi, bütün derbiler özeldir. Kendi tarafımızdan bütün maçları olduğu gibi bunu da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

''HER ZAMAN EN İYİSİNİ İSTİYORUM''

Yunanistan´da `Ülkesini en iyi temsil edilen futbolcu´ seçilen ve geçtiğimiz günlerde ödül alan Bakasetas, bundan sonra kariyer ve gelecek planlarıyla ilgili, "Her zaman limitlerimi zorlamayı seven birisiyim, hırslı ve hedefleri olan birisiyim. Her seferinde daha iyi olanı yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirebilmek için elimden geleni yapıyorum. Trabzonspor ailesine, oyuncularına, teknik ekibine bu konuda teşekkür ederim. Kendimi geliştirebilmem için her seferinde beni destekliyorlar. Şu an hayal ediyorum, kendime bir limit koymuyorum. Her zaman en iyisini istiyorum. Benim için hedefler her zaman vardır. Bu manada Trabzonspor´a elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.