Bakanlıktan Türkiye Ekonomi Modeli paylaşımı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımları paylaştı ve 6 maddede hayata geçirilen düzenlemeleri açıkladı

İhracatı teşvik ve istihdamı artırmak başlığı altında; İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisini 1 puan indirimli uygulandığı, şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranını yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildiği, teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine imkân sağlandığı belirtildi.

Ticari kredilerin ekonomiyi güçlendirecek alanlarda selektik yaklaşımla kullandırıldığı belirtilirken, yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar TL’lik KGF Destek Paketi’ni devreye alındığına, ihracatçılara ve turizm yatırımcılarına yüzde 9’a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar TL’lik kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı’nı uygulamaya alındığına ve konutlarda yüzde 45’e kadar enerji tasarrufu sağlanmasını desteklemek amacıyla 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi’nin hayata geçirildiğine dikkat çekildi.

TL cinsi varlıklarla tasarruf yapmak isteyen yönelik uygulamalara değinilen paylaşımda Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı uygulamasıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payını yüzde 71’den yüzde 58’e düşürüldüğü açıklandı.

Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla toplam 83 bin 816 kişiden yaklaşık 6,6 milyar TL’lik talep toplandığı yinelendi.

Yastık altı fiziki altınların ekonomiye kazandırıldığı söylenen paylaşımda Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) devlet katkısını yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldığına yer verildi.

Vergi düzenlemelerine de yer verilen paylaşımda TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarının teşvik edildiği söylendi. Bu kapsamda;

- TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimi 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı

- Portföyünde TL cinsi yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası tanındı

- Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarında %0 stopaj oranı uygulaması 2022 sonuna kadar uzatıldı

- Devlet İç Borçlanma senetlerinde stopaj oranı 2022 sonuna kadar yüzde 10’dan 0’a indirildi.

- Tüzel kişiler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YUVAM Hesabı kapsamında dönüşüm hesaplarına aktardıkları birikimlerine ilişkin getirilerde stopaj oranı sıfırlandı

- Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında yer alan yabancı paralarının ve altın hesaplarının kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında TL’ye çevirmelerini teşvik eden gelir ve kurumlar vergisi istisna düzenlemeleri yapılırken TL mevduat ve katılma hesaplarının vade sonu hesap bakiyesi kullanılarak hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergi oranı sıfırlandı