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Haberler İş-Yaşam Bakanlıktan Türk gemileri için güvenlik açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzeye yükseltilmiştir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki Ukrayna ve Rus limanlarını ziyaret eden Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan seviye 3'e yükseltilmiştir." ifadelerine yer verildi

27.02.2022 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Bakanlıktan Türk gemileri için güvenlik açıklaması
İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya'nın Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin en üst düzeye yükseltildiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan son gelişmelere dikkati çekildi.

Bu nedenle gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesinin güncellendiği belirtilen açıklamada, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya'nın Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesinin en üst düzey olan 3'e çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada gerek Türk bayraklı gerek Türk sahipli gemilerin uzaktan izleme sistemleriyle takip edildiği bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"Gemilerdeki sistemlerin kapatılmaması ve acil durumda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması ve bölgede ilgililer tarafından yapılan seyir uyarılarının takip edilmesi önemlidir. Bu bölgedeki limanlarda 7'si Türk bayraklı olmak üzere toplam 22 Türk sahipli gemide, 271 Türk denizcimiz bulunmakta olup, yaşanan süreçte başta gemi insanlarımız olmak üzere bölgedeki gemilerimizin güvenliği birinci önceliğimiz durumundadır. Gemilerimizle yapılan görüşmelerde şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığı teyit edilmiştir. Bölgedeki gemilerimizden alınan bilgilere göre Ukrayna limanlarında operasyonlar durmuş vaziyette ancak Rus limanlarında elleçleme faaliyetleri devam etmektedir."

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