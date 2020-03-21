Bakanlıktan sinemaya 36.736.000 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema sektörüne, kültür sanat etkinliklerine maddi yardımlarını sürdürdü.

2019'da 37 filme 31.650.000 TL destek sağlandı.

SON 5 YILDAKİ DESTEKLER

2015

Film Sayısı: 47

Destek: 21.550.000 TL

2016

Film Sayısı: 37

Destek: 22.445.000 TL

2017

Film Sayısı: 29

Destek: 24.650.000 TL

2018

Film Sayısı: 40

Destek: 31.100.000 TL

2019

Film Sayısı: 37

Destek: 31.650.000 TL

2019'da 'Belgesel', 'Kısa Film', 'Animasyon Film Yapım' ve 'Senaryo Geliştirme' dallarında 135 yapıma 5.086.000 TL destek verildi.

SON 5 YILDAKİ DESTEKLER

2015

Film Sayısı: 189

Destek: 4.247.000 TL

2016

Film Sayısı: 154

Destek: 4.814.500 TL

2017

Film Sayısı: 165

Destek: 6.495.000 TL

2018

Film Sayısı: 147

Destek: 5.990.000 TL

2019

Film Sayısı: 135

Destek: 5.086.000 TL

2019'da 98 kültürel ve sanatsal etkinlik, bakanlıktan toplam 25.275.000 TL destek aldı.

SON 5 YILDAKİ DESTEKLER

2015

Etkinlik Sayısı: 118

Destek: 17.014.000 TL

2016

Etkinlik Sayısı: 105

Destek: 17.346.500 TL

2017

Etkinlik Sayısı: 103

Destek: 22.633.700 TL

2018

Etkinlik Sayısı: 118

Destek: 22.177.491

2019

Etkinlik Sayısı: 98

Destek: 25.275.000 TL