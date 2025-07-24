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        Bakanlıktan otel iddiasına yalanlama

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan, Antalya'nın Belek ilçesindeki yangın üssü alanına otel yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, onaylı imar planında söz konusu alanın yangın üssü olarak mevcut sınırlarıyla korunduğu kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:19
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        Bakanlıktan otel iddiasına yalanlama
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iddialara konu olan 83 dönümlük orman alanının, 1990 yılında Serik Belediyesi’ne kesin tahsis edildiği kaydedildi.

        Açıklamaya göre, kamping alanı olarak planlanan bölge, belediye yönetiminin kararıyla otel tesisi yapılması amacıyla özel bir şirkete verildi. Bu duruma karşı çıkan bakanlık, plana aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 2013 yılında tahsis kararını iptal etti.

        Serik Belediyesi ve alandaki otel işletmecisi iptal kararına karşı mahkemeye başvurdu ancak davayı kaybetti.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında imar planında yapılan değişiklik de detaylandırıldı. Buna göre kamping konaklama tesisi olarak planlanan alanın kıyı cephesi 400 metreden 280 metreye düşürüldü ve turizm tesis alanına dönüştürüldü. Öte yandan, alanın hemen yanındaki halk plajının kıyı cephesi 270 metreden 500 metreye çıkarılarak neredeyse iki katına yükseltildi.

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