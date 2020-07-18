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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve 21 Kasım 2019 tarihinde başlayan “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” Operasyonu, sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye işgücü için insana yakışır işlerin oluşturulmasını hedefliyor. Yaklaşık 17,5 milyon avro bütçeli proje, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse ediliyor.

Yeraltı Kömür ve Metal Maden Sektöründe Çalışanların Yüzde 36’sına Ulaşılması Hedefleniyor

Söz konusu projede, teknik yardım, finansal destek ve rehberlik programı ile hibe programı yer alıyor. Özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçlayan proje ile tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla çalışma koşullarının daha fazla iyileştirilmesi öngörülüyor. Proje kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma gibi nitelikli eğitimlerle beraber toplumun diğer katmanlarının da farkındalığı sağlanarak yüz yüze ve görsel, işitsel materyallerin hazırlanarak yeraltı kömür ve metal maden sektöründe çalışanların ise yüzde 36’sına ulaşılması hedefleniyor.

Yeraltı Kömür ve Metal Maden İşyerlerine Finansal Destek

Proje süresince gereken şartları taşıyan yeraltı kömür ve metal maden işyerlerinde İSG profesyoneli görevlendirilmesinin yanı sıra tahlisiye eğitimleri ve maden sektörüne özgü hazırlanan TSE standardının entegrasyonu için finansal destek verilecek. Mevzuatla belirlenen alınacak önlemlerin birkaçı ise şöyle: Yeraltındaki çalışma koşullarının zorluğu dikkate alınarak çıkarılan cevherin özelliğine göre yeraltında zehirli ve patlayıcı gazların takibi, su baskınlarına karşı kontrol sondajı yapılması, ocak girişlerinde bağımsız iki farklı giriş çıkış sağlanması, mekanik havalandırma sistemi kurulması.