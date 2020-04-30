Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu. "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk"dedi

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- "Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık. Böylece vatandaşlarımızın 'Otobüs dolsun' diye terminallerde beklemek durumunda kalmasının önüne geçeceğiz"

- "Kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik"

- "UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran'a erteledik”

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