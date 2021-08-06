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Şiddet mağduru vatandaşların korunması ve şiddetin tekrarının önlenmesi için, mağduru destekleyen kurumsal hizmet birimlerinin varlığının çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Yanık, Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Kadın Konukevleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarıyla kurumsal hizmetlere aralıksız devam ettiklerini söyledi.

“EKONOMİK HAYATA KATILIMLARINI DESTEKLİYORUZ"

Yanık, kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin amacının, şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları şiddet nedeniyle oluşan travmanın olumsuz etkilerini azaltmak ve güçlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Kadınların, ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmelerini ve güvenli bir ortamda kuruluş sonrası yaşamlarını destekleyecek çalışmalar oluşturmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde, kadınların, konukevlerinden hizmet aldıkları süre içerisinde, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, iş ve meslek edinmeleri ile istihdamlarını desteklemek amacıyla takı tasarımı, Amigurumi (el örgüsü) bebek yapımı kursu, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Kursu

küçük süs eşyaları üretimi, kuaförlük, tekstil, pastacılık gibi alanlarda kurslar açıyoruz” diye konuştu.

Bakan Yanık, 2021 Ocak ayından bu yana 669 kadının meslek edindirme kurslarından yararlandığını, bu kadınların 163’ünün işe girdiğini ifade etti.