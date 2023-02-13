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Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Mersin'deki depremzedeleri ziyaret ederek hem hediyeler sundu hem de onlara moral verdi.

Ardından sosyal medyada Josef de Souza'nın depremzede bir çocuğu evlat edineceği iddiaları ortaya çıktı. Atılan iddiaların ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, depremden etkilenen çocukların şu aşamada evlat edinilmesinin mümkün olmadığı söylendi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

''Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Josef de Souza isimli futbolcunun depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberler üzerine bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.''