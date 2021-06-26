Bakanlıktan İran malı düz cam için soruşturma

AA

İran menşeli düz cam ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması amacıyla yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru dolayısıyla soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, mevcut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında İran menşeli ithalatın son dönemde önemli artış kaydettiği, yerli üreticilerin istikrarlı devam eden ekonomik göstergelerinde inceleme döneminin son yılında bir miktar bozulma olduğu, ayrıca İran'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ihracatın toplam ihracatı içindeki payının arttığı tespit edildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili, İran menşeli düz cam ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.