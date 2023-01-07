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Bakanlıktan ikinci el elektronik eşya ithalatı açıklaması

Kamuoyunda 'ikinci el beyaz eşyaların ithalatının önünün açıldığı' şeklinde yorumlara neden olan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliği ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yönetmelik ile ilgili hatalı yorumların yapıldığı vurgulanarak, "Kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmemektedir" denildi

Giriş: 07.01.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Bakanlıktan ikinci el elektronik eşya ithalatı açıklaması
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26/12/2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan, Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın, özellikle tüketim mallarının ithalatına izin verildiği yönünde hatalı yorumlar yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bu çerçevede kamuoyunun doğru bilgiye sahip olması için açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Özellikle belirtmek gerekir ki, atık olmayan kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatının Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olması hususunda bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada, "Kural olarak kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmemektedir" bilgisi paylaşıldı.

BEYAZ EŞYA ÜRETİCİLERİ UYARMIŞTI

Önceki günlerde, kamuoyunda 'ikinci el beyaz eşyaların ithalatının önünün açıldığı' şeklinde yorumlara neden olan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) de, söz konusu yönetmeliğinin atık özelliği kazanmış ürünlerle ilgili düzenleme getirmeyi hedeflediğini bildirmişti.

TÜRKBESD, "Yönetmeliğin ikinci el beyaz eşyaların ithalatının önünü açtığı yolundaki değerlendirmelerin yanlış anlaşıldığı düşünülmektedir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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