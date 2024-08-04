Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakanlıktan "Çiğli işçileri" açıklaması | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan "Çiğli işçileri" açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 18:36 Güncelleme: 04.08.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlıktan "Çiğli işçileri" açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bazı basın yaygın organlarında İzmir'de Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin eylemlerine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için bir süre önce Bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilmiş olup, müfettişlerimiz olayla ilgili incelemelerini hassasiyetle sürdürmektedir. Bakanlık olarak konuyu yakından takip ediyoruz."

        CHP Genel Merkezi önünde Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan bir grup işçi eylemlerini sürdürdü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu
        Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Babaya veda
        Babaya veda
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Habertürk Anasayfa