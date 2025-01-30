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        Haberler Gündem Çevre Bakanlıktan BASKİ'ye 668 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de denize atık su deşarjı nedeniyle BASKİ'ye 668 bin lira ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denize dere yoluyla atık su döktüğü belirlenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne 668 bin 667 lira para cezası uyguladı, savcılığa suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:13
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        Bakanlıktan BASKİ'ye 668 bin lira ceza
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir'de denize atık su deşarjı nedeniyle Su Kanalizasyon İdaresi'ne (BASKİ) para cezası uyguladı.

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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde deniz renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi Adyar mevkisinde inceleme yapıldığı belirtildi.

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        Bir dere vasıtasıyla denize atık su deşarjı yapıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 lira idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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        Söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi için Bakanlık gözetiminde çalışmalar devam ediyor. Denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında da standardın üzerinde kirlilik değerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu'na göre yeni cezalar uygulanabilir."

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        #çevre haberleri
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        #Balıkesir Belediyesi
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