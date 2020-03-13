HABERTURK.COM / Ajanslar

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili çalışma grubu oluşturuldu. Bakanlık, 81 ilde il ve ilçe müdürlükleriyle gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimlerin üst düzeye çıkartıldığını duyurdu.

Gıda İşletmelerinde ham madde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlandığı belirtilen bakanlık açıklamasında "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek" ifadeleri kullanıldı.

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