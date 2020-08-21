Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, çalışanların sağlığı ve güvenliği için kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor.
Bakan Selçuk, 43 farklı üründe uygunsuzluk, 13 adet üründe ise güvensizlik tespit edildiğini belirterek, “Uygunsuz olan ürünler ile ilgili gerekli idari işlemleri yapıyoruz. Denetimler kapsamında KKD' lerin uygunsuz üretim, dağıtım, satış ve kullanımının engellenmesi için ürünleri uygunsuz bulunan üreticilere idari yaptırım uygulanıyor” dedi.
Solunum koruyucuları alanında yerli üreticilerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla laboratuvarların yetkilendirme sürecinin başladığını hatırlatan Bakan Selçuk, belgelendirme sürecinin kısaltılarak iç piyasa ihtiyacının karşılanması ve ihracatın arttırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk, pandemi süresince artan ihtiyaç sebebiyle KKD üretmek isteyen üreticilere güvenli ve uygun üretim konusunda teknik destek verildiğini vurgulayarak uygun olmayan birçok farklı tip maskeye ‘KKD değildir’ yazısı verildiğini kaydetti.
Üreticilerin ihracat yapabilmeleri için gereken evraklar sağlanarak Kişisel Koruyucu Donanımı üretmek isteyen girişimcilere ve üreticilere, üretimin nasıl yapılacağı, belgelendirme süreçleri ile ilgili gerekli bilgilendirme Bakanlık tarafından yapılıyor. Bu kapsamda CİMER, resmi yazı ve KKD İhbar Şikayet Hattı ‘na yapılan bilgi edinme başvurularına solunum koruyucular ve koruyucu tulumlar ile ilgili cevap veriliyor.
Üreticilerin kişisel koruyucu donanımların üretiminde dikkatli olması gerektiğini kaydeden Selçuk, “Kişisel koruyucu donanımların seçiminde, ürünlerin standartlara uygun olmasına dikkat edilerek İSG profesyonellerinin ve çalışanlarının görüşleri dikkate alınmalı. Biz bakanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde insanı merkeze alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” Dedi.
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