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Bakanlık ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden, çocuğa şiddet görüntülerine ilişkin açıklama

Ankara'da S.D. adlı kişi tarafından çocuğa şiddet uygulandığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayla ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu

Giriş: 11.02.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Bakanlık ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden, çocuğa şiddet görüntülerine ilişkin açıklama
DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, konunun yakından takip edildiği vurgulanarak, "Sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin paylaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Sosyal medyada Ankara'da bir adres belirtilerek S.D isimli kişi tarafından çocuğa şiddet uygulandığı video içeriğinin paylaşılması üzerine Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından emniyet birimleriyle iletişime geçilmiştir. Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak, ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

"ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek, "Bazı sosyal medya hesaplarından, ilimiz Etimesgut ilçesinde bulunan bir adreste küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntü yayınlanmaktadır" ifadesine yer verildi. Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olayı gerçekleştiren 1'i mağdur çocuğun akrabası olmak üzere 3 suça sürüklenen çocuk hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

*Temsili fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir

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