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Bakanlık, tarihi köprüleri yeniliyor

Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonunu sürdürüyor

Giriş: 02.07.2023 - 00:12 | Güncelleme: ABONE OL
Bakanlık, tarihi köprüleri yeniliyor
Tek tek yenileniyorlar
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DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ve yurt dışında bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi köprülerin bakım ve onarımlarını yaparak, yeniliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonunu sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde toplam 439 adet tarihi köprünün restorasyon çalışmaları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 adet tarihi köprüde ise yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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