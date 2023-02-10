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Bakanlık: Hastanelerde refakatçisi olmayan 162 çocuk bulunmaktadır

Kahramanmaraş'ta üst üste meydana gelen depremin ardından enkaz altından kurtarılan 'rekfakatsiz çocuklar' ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunduğu açıklandı.

Giriş: 10.02.2023 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
Bakanlık'tan refakatsiz çocuk açıklaması
DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunmaktadır. 101 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 18 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir" denildi.

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