29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile protokol hazırlığı yaptıklarını dile getiren yazılı bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitler ve HIV/AIDS gibi hastalıkların bulaşının engellenmesi için önemli bir çalışma başlattık. Berber, kuaför ve güzellik salonlarını temsil eden sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, bu işletmelerin hijyen standartlarının, sterilizasyon ve dezenfeksiyon koşullarının belgelenmesi için protokol hazırlıklarımıza başladık. İlgili dernek, federasyon ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sertifikalandırma çalışmalarını en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Protokol kapsamında eğitim ve denetimleri hızlandıracağız. Ayrıca Bakanlığımızın hijyen ve kalite standartlarını hayata geçiren işletmelere uygunluk sertifikası vereceğiz" ifadelerini kullandı.
DÜNYADA 40 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HIV VİRÜSÜ TAŞIYOR
Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Dünyada 40 milyondan fazla kişi HIV virüsü taşıyor, 325 milyon kişinin ise hepatit B ve C hastası olduğu biliniyor. Her yıl dünyada 1,4 milyon kişi viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitiriyor. Türkiye’de ise 4 milyondan fazla vatandaşımız hepatit B ve C virüsü taşıyor. Ülkemizde gerçekleştirilen nakillerin yarısından fazlasını, viral hepatitlere bağlı karaciğer yetmezlikleri oluşturuyor.
Hepatit B, C ve HIV/AIDS gibi hastalıklar kan yoluyla; sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerle; sterilize edilmemiş araçlarla yapılan dövme, akupunktur gibi uygulamalarla; traş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla bulaşabiliyor.
Kan yoluyla bulaşan hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi kadar, bulaşının önlenmesi de Sağlık Bakanlığı olarak en temel önceliklerimizden. Bir yıl kadar önce, Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programını (2018-2023),geçen ay ise Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı ve Tanı-Tedavi Rehberini yayınladık. Eylem planlarımızda yer alan stratejileri adım adım hayata geçiriyoruz. Başlattığımız çalışmanın bu yolda önemli bir kazanım sağlayacağına inanıyorum."
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