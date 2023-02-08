Bakanlık'tan deprem bölgelerindeki refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama

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Merkezüstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında, bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bulunan çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi.

"ÇOCUKLARIN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Refakatsiz çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kontrolü altında olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Enkaz altından çıkarılıp hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukların Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışma çerçevesinde, Bakanlığımız personelinin dışında herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil."

Çocuklarına ulaşamayan, enkazdan çıkarıldıktan sonra birbirinden haber alamayan ailelerin il müdürlüklerine müracaat edebileceği kaydedildi.

"SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Sosyal medyada bazı kişilerce dezenformasyon yapılması üzerine Bakanlık, sosyal medyada yapılan paylaşımlara itibar gösterilmemesi gerektiğini, görülen ve bilgisinden tereddüt yaşanılan paylaşımların ise Bakanlığa bildirilmesi çağrısında bulundu.