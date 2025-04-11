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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Köftede deri ve sakatat - Alışveriş Haberleri

        Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Köftede deri ve sakatat

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye toplam 50 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde zeytinyağlarında tohum yağları, baharatlarda yabancı madde ve kasap köftesinde deri ve sakatat ürün kullanan firmalar/markalar ifşa edildi. İşte o marka ve ürünler...

        Giriş: 11.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:47
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        Köftede deri ve sakatat çıktı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

        Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

        Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 36 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne ise 8 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 6 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı genel toplam 1459'a yükseldi.

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        KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

        Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde Gaziantep'te faaliyet gösteren Merve Yemek firmasının kıymasında da tek tırnaklı eti tespit edildi.

        Zeytinyağlarında tohum yağları, baharatlarda yabancı madde ve kasap köftesinde deri ve sakatat ürün kullanan firmalar ifşa edildi.

        Aynı değeri taşımayan madde eklenen Liste:

        • EGE TADIM marka naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • ÖZTUĞ ÖZBİRLİK firmasına ait natürel sızma zeytinyağı extra virgin olive oil'de (5 lt) gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti ve tohum yağları karıştırılması tespiti
        • HEM EDREMİT YÖREM marka naturel sızma zeytinyağına (1 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • EGE AYVALIK marka sızma zeytinyağında (1 litre ) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • EGENİN LEZZET KLASİĞİ marka naturel sızma zeytinyağında (1 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AYVALIK VAKIFBİRLİK TAŞBASKI marka naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AYVALIK KOOP. marka naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AYVALIK TAŞ BASKI SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI marka zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AYVALIK marka naturel sızma zeytinyağı taş baskı (5 l) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • KURTUL KÖY ZEYTİNLERİ-KEMAL ÇABUK firmasına ait naturel sızma zeytinyağında (5 l) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • GERÇEK GEMLİK marka natürel sızma zeytinyağında (2 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • GEMLİK marka taş baskı natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • GERÇEK GEMLİK marka natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • HAS EDREMİT marka natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AYŞEGÜL YILDIRIM'DAN marka sızma soğuk sıkım natürel zeytinyağında (5 lt) (soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı) daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti ve tohum yağları karıştırılması tespiti
        • NATÜREL AKDENİZ marka natürel sızma zeytinyağı (500 ml) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • KÖRFEZ EDREMİT marka soğuk sıkım sızma zeytinyağı (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AYVALIK marka natürel sızma zeytinyağı (1 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • LÜKS LEZZET EDREMİT marka soğuk sıkım sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • NATÜREL LÜKS LEZZET EDREMİT marka sızma zeytinyağı (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • MARMARA EDREMİT marka natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • GERÇEK GEMLİK marka natürel sızma zeytinyağında (2 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • PAPRİKA marka pul biberde yabancı madde tespiti
        • PAPRİ marka tatlı toz biberde domates tespiti
        • GOLD BAHARAT marka sumakta (250 gr) gıda boyası tespiti
        • NUR OVALI marka kırmızı pul biberde yabancı madde tespiti
        • DİYAR BAHARAT marka kekikte yabancı madde tespiti
        • SADE NATURAL marka üzüm pekmezinde şeker ilavesi tespiti
        • SAF NATUREL marka üzüm pekmezinde şeker ilavesi tespiti
        • AYDIN KAVAS firmasına ait kozalak şurubunda gıda boyası tespiti
        • BİLAL KOÇ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ marka doğal yayık tereyağında bitkisel yağ tespiti
        • FATİH BEY marka beyaz peynirde bitkisel yağ tespiti
        • OĞUZLAR marka Kuymaklık peynirde bitkisel yağ tespiti ve nişasta tespiti
        • AYLAÇ marka kremada bitkisel yağ tespiti
        • AYBEY marka tereyağında bitkisel yağ tespiti
        • DEMİRBAŞ KASABI-FATİH DEMİRBAŞ firmasın ait kasap köftede deri dokusu tespiti, sakatat (baş eti) tespiti, sakatat (dil) tespiti

        Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği listesi:

        • İBRAHİM GÜNER marka az yağlı taze beyaz peynirde yüzde olarak yağ oranının düşük olması
        • ÖMÜR marka tam yağlı taze beyaz peynirde yüzde olarak yağ oranının düşük olması
        • EN-ALA marka taze kaşar peynirinde (2000 gr) yüzde olarak yağ oranının düşük olması
        • ANADOLU CİHANGİR marka tam yağlı taze kaşar peynirde (2000gr) yüzde olarak yağ oranının düşük olması
        • BOYACIOĞULLARI ömür marka tam yağlı kaşar peynir de (2 kg) yüzde olarak yağ oranının düşük olması
        • SAÇAK marka yarım yağlı beyaz peynirde yüzde olarak yağ oranının düşük olması
        • TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yüzde olarak yağ oranının düşük olması
        • ÇİĞDEMLİ marka yarım yağlı taze beyaz peynirde yüzde olarak yağ oranının düşük olması

        İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: 6

        • HASAN SARISOY'un firmasına ait toz kırmızı biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
        • YALÇINTAT BAHARAT markaya ait sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
        • BAHARIUM marka sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
        • YALÇINKAYA HALİS BİBER markaya ait kırmızı pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
        • FAİK marka tam yağlı yoğurtta natamisin tespiti
        • MERVE GLOBAL TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MERVE YEMEK firmasına ait kıymada tek tırnaklı eti tespiti

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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