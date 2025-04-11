Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Köftede deri ve sakatat - Alışveriş Haberleri

Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Köftede deri ve sakatat - Alışveriş Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

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Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 36 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne ise 8 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 6 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı genel toplam 1459'a yükseldi.

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KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde Gaziantep'te faaliyet gösteren Merve Yemek firmasının kıymasında da tek tırnaklı eti tespit edildi.

Zeytinyağlarında tohum yağları, baharatlarda yabancı madde ve kasap köftesinde deri ve sakatat ürün kullanan firmalar ifşa edildi.

Aynı değeri taşımayan madde eklenen Liste:

EGE TADIM marka naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti

ÖZTUĞ ÖZBİRLİK firmasına ait natürel sızma zeytinyağı extra virgin olive oil'de (5 lt) gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti ve tohum yağları karıştırılması tespiti

HEM EDREMİT YÖREM marka naturel sızma zeytinyağına (1 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti

EGE AYVALIK marka sızma zeytinyağında (1 litre ) tohum yağları karıştırılması tespiti

EGENİN LEZZET KLASİĞİ marka naturel sızma zeytinyağında (1 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti

AYVALIK VAKIFBİRLİK TAŞBASKI marka naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti

AYVALIK KOOP. marka naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti

AYVALIK TAŞ BASKI SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI marka zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti

AYVALIK marka naturel sızma zeytinyağı taş baskı (5 l) tohum yağları karıştırılması tespiti

KURTUL KÖY ZEYTİNLERİ-KEMAL ÇABUK firmasına ait naturel sızma zeytinyağında (5 l) tohum yağları karıştırılması tespiti

GERÇEK GEMLİK marka natürel sızma zeytinyağında (2 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

GEMLİK marka taş baskı natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

GERÇEK GEMLİK marka natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

HAS EDREMİT marka natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

AYŞEGÜL YILDIRIM'DAN marka sızma soğuk sıkım natürel zeytinyağında (5 lt) (soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı) daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti ve tohum yağları karıştırılması tespiti

NATÜREL AKDENİZ marka natürel sızma zeytinyağı (500 ml) tohum yağları karıştırılması tespiti

KÖRFEZ EDREMİT marka soğuk sıkım sızma zeytinyağı (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

AYVALIK marka natürel sızma zeytinyağı (1 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

LÜKS LEZZET EDREMİT marka soğuk sıkım sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

NATÜREL LÜKS LEZZET EDREMİT marka sızma zeytinyağı (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

MARMARA EDREMİT marka natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

GERÇEK GEMLİK marka natürel sızma zeytinyağında (2 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

PAPRİKA marka pul biberde yabancı madde tespiti

PAPRİ marka tatlı toz biberde domates tespiti

GOLD BAHARAT marka sumakta (250 gr) gıda boyası tespiti

NUR OVALI marka kırmızı pul biberde yabancı madde tespiti

DİYAR BAHARAT marka kekikte yabancı madde tespiti

SADE NATURAL marka üzüm pekmezinde şeker ilavesi tespiti

SAF NATUREL marka üzüm pekmezinde şeker ilavesi tespiti

AYDIN KAVAS firmasına ait kozalak şurubunda gıda boyası tespiti

BİLAL KOÇ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ marka doğal yayık tereyağında bitkisel yağ tespiti

FATİH BEY marka beyaz peynirde bitkisel yağ tespiti

OĞUZLAR marka Kuymaklık peynirde bitkisel yağ tespiti ve nişasta tespiti

AYLAÇ marka kremada bitkisel yağ tespiti

AYBEY marka tereyağında bitkisel yağ tespiti

DEMİRBAŞ KASABI-FATİH DEMİRBAŞ firmasın ait kasap köftede deri dokusu tespiti, sakatat (baş eti) tespiti, sakatat (dil) tespiti Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği listesi: İBRAHİM GÜNER marka az yağlı taze beyaz peynirde yüzde olarak yağ oranının düşük olması

ÖMÜR marka tam yağlı taze beyaz peynirde yüzde olarak yağ oranının düşük olması

EN-ALA marka taze kaşar peynirinde (2000 gr) yüzde olarak yağ oranının düşük olması

ANADOLU CİHANGİR marka tam yağlı taze kaşar peynirde (2000gr) yüzde olarak yağ oranının düşük olması

BOYACIOĞULLARI ömür marka tam yağlı kaşar peynir de (2 kg) yüzde olarak yağ oranının düşük olması

SAÇAK marka yarım yağlı beyaz peynirde yüzde olarak yağ oranının düşük olması

TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg) yüzde olarak yağ oranının düşük olması

ÇİĞDEMLİ marka yarım yağlı taze beyaz peynirde yüzde olarak yağ oranının düşük olması İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: 6 HASAN SARISOY'un firmasına ait toz kırmızı biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti

YALÇINTAT BAHARAT markaya ait sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti

BAHARIUM marka sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti

YALÇINKAYA HALİS BİBER markaya ait kırmızı pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti

FAİK marka tam yağlı yoğurtta natamisin tespiti

MERVE GLOBAL TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MERVE YEMEK firmasına ait kıymada tek tırnaklı eti tespiti *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili