AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, Akdeniz meyve sineğiyle mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Meyve üreticilerinin baş düşmanı olan Akdeniz meyve sineğiyle mücadelenin zor ve maliyetli olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu zararlıya karşı mücadele yapılmadığı takdirde oluşan zarardan kaynaklanan kaybımız yıllık yaklaşık 2 milyar Türk lirasıdır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, bu zararlıyla mücadelede 'kısır böcek salımı' olarak bilinen tekniğin etkili olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

"Kimyasal olmadığı için sağlığımıza ve doğaya dosttur. Tekniğin amacı, doğaya kısır böcek salarak zararlıların çoğalmasını engellemek ve kimyasal ilaç kullanmadan zararlıların önüne geçmektir. Türkiye'de bir ilk olan bu modern yöntem, sineğin yoğun olarak bulunduğu Ege ve Akdeniz kıyı şeridinden başlayarak uygulanacaktır. Üreticilerimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun."