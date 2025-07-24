Bakanlık harekete geçti! 5 kişi engelli kadını darbetti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ‘Erzurum’da bedensel engelli kadın, sokak ortasında 5 erkek tarafından tekme ve sopalarla darbedildi’ başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Şiddete maruz kalan engelli vatandaşımız ve aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız" denildi.

❗️ Bazı basın yayın organlarında “Erzurum’da bedensel engelli kadın, sokak ortasında 5 erkek tarafından tekme ve sopalarla darbedildi” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/TjgHZBm9jg — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) July 24, 2025