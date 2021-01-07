Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında yaşanan artış nedeniyle 10 gün boyunca hamsi avına yasak getirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Son günlerde yapmış olduğumuz gözlemlerde ve araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmalarında, Marmara Denizinde ve İstanbul Boğazının Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk bulunmadığı ancak, İstanbul Boğazında ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden dolayı balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır" denildi.
'20 GÜN DAHA UZATILABİLİR
İstanbul Boğazının tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 08 Ocak 2021'den itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğunun belirtildiği açıklamada "Bu süre içerisinde bakanlığımızca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde, 10'ar günlük periyotlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecek olup, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek kontrol ve denetim faaliyetleri yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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