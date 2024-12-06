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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlık duyurdu: Çiftçilere bugün tarımsal destekleme ödemesi yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakanlık duyurdu: Çiftçilere bugün tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 323 milyon 734 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 21:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:04
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        Bugün hesaplara yatıyor! Tam 323,7 milyon lira destekleme yapılacak
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, 323 milyon 734 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

        Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Kırsal kalkınma yatırım desteği 156 milyon 829 bin 266 lira, hayvan gen kaynakları desteği 104 milyon 856 bin 650 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği 52 milyon 979 bin 987 lira, çiftlik muhasebe veri ağı desteği 4 milyon 866 bin lira, mazot ve gübre desteği 2 milyon 868 bin 97 lira, atık desteği 1 milyon 334 bin lira olmak üzere toplam 323 milyon 734 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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