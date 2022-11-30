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Son dakika haberi Bakanlık duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Giriş: 30.11.2022 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Bakanlık duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i MLKP, 2’si PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 116’ya yükseldiği kaydedildi.

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