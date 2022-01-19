Ermenistan'a uçuşlar başlıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildi. Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşlar başlayacak" ifadelerine yer verildi.

AA'nın aktardığına göre Ermenistan'a Pegasus ve Fly One Armenia aracılığıyla haftada 3 gün uçulabilecek. Erbil uçuşları ise Anadolu Jet tarafından haftada 2 gün Pazartesi ve perşembe olacak şekilde planlandı.