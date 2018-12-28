Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından önemli satır başları;

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bakanlık olarak Turizm Geliştirme Fonu'nun yüzde 20-25'lik kısmını da biz oluşturuyoruz. 25-30 milyon dolar tanıtma bütçemiz var, onu fona aktarıyoruz, fonun kullanımına sunuyoruz"

- ''Fonda toplanan para, ağırlıklı olarak özel sektör, otel ve turizm yatırımcılarından oluşan yönetim kurulu tarafından, onların kontrolünde, onların istediği, programladığı şekilde tanıtım için harcanacak''