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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlığın tağşiş listesinde yer almıştı... Saydamlar şirketinden açıklama - Alışveriş Haberleri

        Bakanlığın tağşiş listesinde yer almıştı... Saydamlar şirketinden açıklama

        Düzce'de köftesinde domuz eti olduğu tespit edilen toplu yemek hizmeti veren Saydamlar Catering adlı firma, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Sadece bir numuneden alınan tespit ile bu kararın verilmesi haksız ve adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:31
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        Saydamlar şirketinden 'domuz eti' açıklaması
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen günlerde yayımladığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde Düzce'de Saydamlar Organizasyon isimli yemek dağıtım şirketinin domuz eti kullandığı tespit edildi.

        Firmanın sahibi aynı zamanda AKP Düzce Sosyal Politikalar Başkanı Murat Saydam olurken firma konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

        "VATANINI, BAYRAĞINI SEVEN, DİNDAR..."

        Açıklamada, "İlgili tespit döneminde ve tarihlerinde firmamızın aynı menü ile teslim ettiği tüm ürünlerde yapılan test sonuçlarının olumlu ve temiz çıkmasına, dönem menü ürünlerinin tüm bileşenlerinin firmamızca bağımsız test kuruluşlarınca ve tarım bakanlığı test birimlerince ayrı ayrı incelenmesine, raporlanmasına ve olumsuz bir sonuca rastlanılmamasına rağmen sadece bir numuneden alınan tespit ile bu kararın verilmesi haksız ve adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır" denildi.

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        Açıklamanın devamında, "Bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, ailesinin dini dünyevi uhrevi hassasiyetini tüm Düzce halkınca bilindiği kanaatindeyiz" denildi.

        Söz konusu açıklamanın tamamı şöyle:

        “Şirketimiz nezdinde çıkan basın ve sosyal medya mecralarında yayınlanan haberlere istinaden tarafımızca açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

        İlgili tespit döneminde ve tarihlerinde firmamızın aynı menü ile teslim ettiği tüm ürünlerde yapılan test sonuçlarının olumlu ve temiz çıkmasına, dönem menü ürünlerinin tüm bileşenlerinin firmamızca bağımsız test kuruluşlarınca ve tarım bakanlığı test birimlerince ayrı ayrı incelenmesine, raporlanmasına ve olumsuz bir sonuca rastlanılmamasına rağmen sadece bir numuneden alınan tespit ile bu kararın verilmesi haksız ve adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

        Yaklaşık 40 yıllık meslek tecrübesi ile ilimizde tüm vecibelerini tam manası ve hassasiyet ile yerine getiren işletmemiz, Bakanlığımızın belirlediği periyod ve zaman dilimlerinde Tarım İl Müdürlüğümüz ve müşteri talepleri doğrultusunda periyodik zamanlarda tüm ürünlerimizden numune almak sureti ile testleri yapmakta ve tüm hijyen kontrollerini eksiksiz yerine getirmektedir. Konu ile alakalı olarak, yaklaşık 4 yıl önce yapılan test değerlendirmesinde, gereken işlem “Elisa Testi” olması gerekirken ilgili açıklamalara konu test olarak kullanılan, on binde bir hassasiyetle analiz yapabilen oldukça duyarlı bir cihaz ile PCR testi yapılmasıdır.

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        PCR testinin aşırı duyarlılığı nedeni ile ortamdan bulaş riskini engelleyecek şekilde numune alınması, saklanması, görevlinin tecrübesi ve yetkinliği, kullanılan kit metodunun uygunluğu, ortamın sterilizasyonu gibi öncelikler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili yasal makamlar ile mahkemeye itirazlarımız bulunmaktadır. İtiraza konu başlıklarımız ise; 13.01.2021 tarihinde alınan numunenin ancak 17 gün sonra (doğru ve kesin sonuç alınamayacak bir zaman bekletilerek) 01.02.2021 tarihinde sonuçlandırılması, Tedarik edilen ürün bileşenlerinin tamamının (Et, Baharat vs.) Bolu Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan testlerin tamamının temiz çıkmasına rağmen, ürün üzerinde yapılan test in uyumlu olmaması (Raporlar ekte sunulmuştur) Aynı gün tedarik edilen ve tüketilmesi gereken ürünlerde aynı gün test alarak sonucun tamamlanması gerekirken yapılan testlerin sonucu olumsuz etkileyebilecek zaman aralığında yapılması, Şahit bir numune ile doğrulama yapmadan sadece bir numune sonucuna göre işlem yapılması, Mevzuata aykırı şekilde 2 takım parça yöntemi ile alınması gereken numunenin alınmadan işlem yapılmasıdır.

        Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Gıda Güvenliği Esntitüsü’nden alınan bilirkişi raporu ekte sunulmuştur.

        Yukarıdaki sebepler ve yapılan itirazlarımız değerlendirilmeden ve sonuca ulaşmadan idari bir işlem tesis edilerek işlem yapılması vecibelerini eksiksiz yerine getiren firmamızın telafi edilemeyecek ticari itibar suikastine uğramasına ve zarar görmesine neden olmakla bu durum bilim vicdan ve hakkaniyet ölçüsüne uymamaktadır.

        Kaldı ki; bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, ailesinin dini dünyevi uhrevi hassasiyetini tüm DÜZCE halkınca bilindiği kanaatindeyiz.

        Bize yapılan bu haksız mesnetsiz yakıştırmaların siyasi, politik, ticari hesaplaşmalardan kaynaklı olduğunu da biliyoruz, hissediyoruz. Kararın iptali için hukuki işlemleri başlatmış bulunuyoruz. Bizi bilen ve bu gelinen süreçte moral desteğini esirgemeyen uzak yakın tüm dostlarımıza, müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

        Yukarıda yazılı açıklamalarımıza binaen dayanak belgelerimizi de ekte kamuoyu ile paylaşarak süreç içerisinde kötü niyetli yaklaşımlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtir Saygılarımızı sunarız."

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