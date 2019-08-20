Bakanlığın personel gideri ne kadar?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın personel için mayıs ve haziranda ödediği giderler şöyle;

MAYIS

Memurlar: 307.808.492 ₺

Sözleşmeli Personel: 104.349.736 ₺

İşçiler: 49.119.513 ₺

Geçici Personel: 793.674 ₺

Diğer Personel: 62.297 ₺

TOPLAM: 462.133.712 ₺

Personelin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise şöyle;

Memurlar: 55.029.387₺

Sözleşmeli Personel: 14.807.347 ₺

İşçiler: 10.181.650 ₺

Geçici Personel: 119.425 ₺

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları: 14.058 ₺

TOPLAM: 80.151.867₺

GENEL TOPLAM: 542.285.579 ₺

HAZİRAN

Memurlar: 364.705.006 ₺

Sözleşmeli Personel: 120.314.563 ₺

İşçiler: 59.036.838 ₺

Geçici Personel: 1.082.202 ₺

Diğer Personel: 58.663 ₺

TOPLAM: 545.197.272 ₺

Personelin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise şöyle;

Memurlar: 65.355.564 ₺

Sözleşmeli Personel: 17.552.377 ₺

İşçiler: 12.066.366 ₺

Geçici Personel: 164.371 ₺

TOPLAM: 95.138.678₺

GENEL TOPLAM: 640.335.950 ₺