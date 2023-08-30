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        Bakanlardan 30 Ağustos mesajları

        Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladılar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:47 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:47
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        Bakanlardan 30 Ağustos mesajları
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "101. yıl dönümü vesilesiyle milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz vatan toprağı uğruna ve bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Ağustos 1922 tarihinin bir milletin istiklal ve istikbaline sahip çıkmasının yegane örneği olduğunu belirterek, "Zaferin 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." dedi.

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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer, millet olmaktır. Bir olmak, iri olmak, diri olmak, kardeş olmaktır. Hür ve bağımsız olmaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm gazi ve şehitlerimizi şükranla anıyorum." ifadesine yer verdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajında şunları kaydetti:

        "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkelerinin temelinin atıldığı, zaferlerin en kutlusu... İstiklal ve istikbalimizin abidesi, bu toprakların ezelden ebede vatanımız olduğunun yegane kanıtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya paylaşımında, "Asil milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ecdadımızın mirası olan bu şanlı zafer ve mücadele ruhu, ilelebet yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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