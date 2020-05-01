Bakanlar ve iş dünyası 1 Mayıs'ı kutladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bu anlamlı günde yayınladığı mesajında, "İşçilerimizin alnından süzülen her damla ter, ülkemizin enerjisine enerji katar, geleceğimizi aydınlatan üretim ateşimizi harlandırır. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Her zaman işçi ve emekçilerimize daha iyiyi sunabilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hepimizin asli sorumluluğudur." dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Ersoy, işçilerin ve emekçilerin üretimin teminatı olduğunu vurgulayarak "Güçlü, lider ve tam bağımsız Türkiye hedefiyle geleceğe kararlılıkla yürüyen ülkemizin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak en önemli faktörlerden biri üretimdir." ifadelerini kullandı.

İşçi haklarının korunmasının, çalışma şartlarının ideal koşul ve imkanlara kavuşturulmasının üretime yapılan yatırım olduğuna işaret eden Ersoy, son yıllarda işçi haklarının güvence altına alınması konusunda ciddi mesafe katedildiğini aktardı.

Ersoy, Türkiye'nin üretim merkezi haline gelmesi konusunda çalışma yapıldığını, bu konuda insan merkezli düşünceyle hareket edildiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 18 yıldır, Türkiye'nin her alanda üretim merkezi haline gelmesi için çalışan, bunu yaparken de her şeyin merkezinde insan olduğunun bilinciyle icraatlarında tek bir bireyi hedeflercesine özenli ve detaylı, tüm milletin refah, huzur ve gelişmişliğine etki edecek boyutta büyük, yenilikçi ve özgün düşünen, sarsılmaz bir devlet iradesi ortaya konulmaktadır. Bundan dolayıdır ki aynı süre içerisinde işçi ve emekçimizin haklarının güvence altına alınmasında ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde de ciddi mesafe katedilmiştir.",

1 MAYIS'I HUZURLA, GÜVENLE VE KARDEŞÇE KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kovid-19 salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık personeline şükranlarını sunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Her zaman işçi ve emekçilerimize daha iyiyi sunabilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hepimizin asli sorumluluğudur. Bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken, dünyanın içinden geçtiği bu istisnai dönemde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, milletimize ve ülkemize sundukları hizmete büyük bir özveriyle devam eden herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri aşacak ve nice 1 Mayıs'ı huzurla, güvenle ve kardeşçe kutlamaya devam edeceğiz."

BİRİNCİ HEDEFİMİZ ÜRETMEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işveren olmadan işçi, işçi olmadan da işverenin tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini belirterek, "Dolayısıyla aslında birinci hedefimiz üretmek. Üretmeden paylaşmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, işçi ve işverenin, üretimin iki ana unsuru olduğunu, Türkiye'nin, hedeflerine ancak emekçi-girişimci dayanışmasıyla ulaşabileceğini bildirdi.

Çıkarları farklı gibi görünse de işveren olmadan işçinin, işçi olmadan da işverenin tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dolayısıyla aslında birinci hedefimiz üretmek. Üretmeden paylaşmak mümkün değil. Aydınlık yarınlara, hep beraber müreffeh bir hayata ancak böyle ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Rekabetin çok yoğun yaşandığı yeni dünya düzeninde, insanlığın birbirini anlayarak, severek çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Türk iş dünyası adına, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak, bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."