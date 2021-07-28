Bakanlar 'Telafide Ben de Varım'da

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Telafide Ben de Varım' programıyla müze eğitimlerinden atölyelere, söyleşilerden film saatlerine öğrencilerle birlikte olmaya devam ediyor

HABERTURK.COM

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yaz dönemi telafi etkinlikleri kapsamında, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ortaokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen 'Müze Eğitimi' programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı.

'Telafide Ben de Varım' etkinliğinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, çok ince düşünülmüş bir program hazırlandığına vurgu yaparak; sadece öğrenciler için değil, öğretmenler ve velileri de kapsayan ayrıntılı bir program hazırlandığını, ayrıca işitme ve görsel yetersizliği, dil ve konuşma sorunu olan öğrencilerin de düşünüldüğünü söyledi.

Bakanlık olarak, bu iş birliklerini sürdürmek istediklerine dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, projenin en önemli özelliğinin öğrencilerin temas ederek, iletişimde bulunarak, deneyimleyerek dersleri öğrenmelerini sağlaması olduğunu ifade etti.

'Telafide Ben de Varım' yaz dönemi etkinlik programının Türkiye'nin her yerinde sürdürüldüğünü belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı konuşmada, bugüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 200 binden fazla öğretmenin müze eğitimi aldığını söyledi.



Ziya Selçuk, Mehmet Nuri Ersoy'un destekleriyle müzelerde sürdürülen uygulamalı çalışmaların bir yönüyle çocukların sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri kazanımlarla doğrudan ilgili olduğunu belirttiği konuşmasında, buralarda oluşturulacak heyecanla çocukların merakının artacağını kaydetti ve “Çocuklarımızın bu kültürü içselleştirmelerini ve ileriye yönelik olarak kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz” dedi.

'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle öğrenciler için okur - yazar buluşmaları, söyleşiler, dikiş, rölyef, keçe, ebru, taş boyama, kukla yapımı, Türk el ve süsleme sanatları etkinlikleri düzenleniyor.

Koro çalışmaları, gezici kütüphaneler, film saatleri, mobil müze ve sinema gezileri yapılıyor. Tiyatrolar ise her bölgede ayrı oyunlarla Türkiye turnesinde olmaya devam edecek. Yaz dönemi etkinlikleri 31 Ağustos'a kadar sürecek.