Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu

AA

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde incelemede bulundu.

Soylu, Güneysu ilçesinde gazetecilere, dün akşam itibarıyla başlayan yoğun yağış sebebiyle oluşan sel ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgede olduklarını söyledi.

Soylu, "Gece itibarıyla gördüğümüz hal ile bugünkü hal arasında biraz daha fark olduğunu ifade etmeliyim. Şu anda yaklaşık 82 köy yolu kapalı. Gece geldiğimizde 27 bin aboneye elektrik verilemiyordu, şu anda yaklaşık 13 bin aboneye elektrik verilemiyor. Birkaç saat sonra bu sayının çok daha azalacağını düşünüyoruz. Buradaki çalışmalar, gerek su gerek elektrik gerek temizleme çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Soylu, hem Güneysu'yu hem Büyükköy'ü ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Madenli beldesini ziyaret ettik. Tüm birimlerimiz kendi tespitlerini yaptılar. Hasar tespitinden yol açma çalışmasına kadar her biri devam ediyor. 82 köyden 64 köye kadar şu anda yolların açılma çalışmaları devam ediyor. Diğer 18 ile ilgili de ancak oralara ulaştıktan sonra ötekilere ulaşılacağı için çalışmalar devam edecek. Dün akşam bu konuda bir bilgi vermiştik. Bize gelen ihbarlar ve yaptığımız tespitler çerçevesinde Muradiye'de 3 kişinin enkaz altında kaldığını değerlendiriyorduk, bir vatandaşımıza ulaştık, Allah rahmet eylesin. Enkaz altında kaldığını değerlendirdiğimiz 2 vatandaşımızla ilgili arama kurtarma çalışmaları halen devam etmektedir."

Güneysu'da bir vatandaşın kaybolmasıyla ilgili de hem dere boyu hem de denize doğru gerek Sahil Güvenlik gerek dalgıçların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Yine bununla beraber dün akşamdan itibaren toplam arama kurtarma yaptığımız sayı 8'e çıktı. Bugün sabah itibarıyla bir vatandaşımızı daha bulduk. İki olmuştu, yine sabah gelen bir ihbar çerçevesinde Güneysu'ya bağlı Ballıdere köyünde bir evin selle karşı karşıya kaldığı ve evin içinin rüsubat dolduğu ihbarı gelince ekiplerimiz oraya ulaştılar. Maalesef orada da 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini aldık. Biraz önce de o 3 vatandaşımıza ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Toplam 8 vatandaşımızla ilgili yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5'ini kaybettik. Diğer 3'üyle ilgili de arama kurtarma çalışmalarına enkaz altında ulaşma çalışmalarına veya dere yatağı aynı zamanda da denize ulaşmışsa çerçevede tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Soylu, toplam hastanelere müracaat sayısının 5 olduğunu, 4 kişinin hastanelerden taburcu edildiğini belirterek, bir kişinin şu anda hastanede tedavi altında göründüğünü söyledi.

- "2 gün içinde inşallah bölgedeki hasar tespit çalışmalarında bir netice alacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise hasar tespit çalışmalarını gerek merkez Rize'den gerek çevre illerden getirdikleri ekiplerce yaptıklarını ifade ederek, "2 gün içinde inşallah bölgedeki hasar tespit çalışmalarında bir netice alacağız. Bir taraftan da hem heyelan riski altında kalmış yine taşkın riski altında olan binaların tespitlerinin yapılmasına müteakip daha önce Giresun Dereli'de olduğu gibi burada da konutlarımızın hızlı bir şekilde inşasını TOKİ Başkanlığımız eliyle yapacağız." dedi.

Madenli'ye gittiklerini, yerinde baktıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Hem DSİ dere ıslahları ile ilgili çalışmaları yapacak. Biz de eş zamanlı olarak dere taşkın riski altındaki binaların taşınması sürecini tek katlı ve yerinde zemin artı 2-3'ü geçmeyen taşkın riski altında olmayan alanlara yapacağız. Yine çay alım merkezlerinin sıkıntılı olduğunu, dere güzergahları üzerinde olduğunun tespitini yaptık. Buraya da örnek çay alım merkezlerini yine TOKİ Başkanlığımız eliyle yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İnşallah enkaz kaldırma çalışmalarına da bir taraftan arama kurtarma çalışmalarını müteakip başlayıp hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını yapıyor olacağız. Tüm Rize'mize, Muradiye'mize, Güneysu'muza, Madenli'mize, Büyükköy'ümüze 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

- "Ulaşıma kapalı yolumuz yok ana yollarda"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ana yollar bakımından hasarlı yollar olduğunu kaydederek, "Ama ulaşıma kapalı yolumuz yok ana yollarda. Köy yollarında sıkıntılarımız var. İnşallah bütün ekip, ekipman bütün arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Bütün köy yollarında da ulaşamayacağımız yer en kısa zamanda kalmayacak. İletişim konusunda da kısmen bazı yerlerde sıkıntılarımız var. Tabii elektrik kesintileri nedeniyle de oluşan sıkıntılar var. İnşallah hepsini de çözmek için çalışıyoruz. Seyyar ekiplerimiz de bölgedeler. İnşallah en kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız adına ve şahsımız adına. İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza cidden sizler adına teşekkür ediyorum. Dün akşamdan itibaren buradayız ve inceleme devam ediyor. 5 vefat eden vatandaşımız var. İnşallah diğer 3 kişiye sağ olarak ulaşırız. Hasar büyük, yaygın ama bizim deneyimimiz bunun üstesinden gelecek zenginlikte. İnşallah hasarı da telafi edeceğiz." ifadesini kullandı.

İncelemelere, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.