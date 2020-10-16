Bakanlar Ersoy, Selçuk ve Kurum'dan Markar Esayan için taziye mesajı

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim kıymetli yazarlarımızdan AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Markar Esayan’ın kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, "AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim." mesajını paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından, "AK Parti İstanbul Milletvekilimiz, MKYK Üyemiz, dava arkadaşımız Markar Esayan'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kelimelere sığmayacak vatan aşkı, Türkiye sevdası ile her zaman hayırla anacağız, eksikliğini hep hissedeceğiz. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.