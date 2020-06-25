Bakanlar Akar, Varank ve Karaismailoğlu, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

AA

Akar, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Ziyaret öncesi bir konuşma yapan Akar, önemli bir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.Kente yapılacak yatırımları ele aldıkları bir toplantı yaptıklarını ifade eden Akar, "Zaten güzel, modern, Anadolu'da seçkin bir yeri olan Kayseri'mizin daha da güzelleşmesi, modernleşmesi için yapılması gereken ne kadar proje varsa bunların hepsinin gerçekleşmesi için büyük bir gayret içinde çalıştığımızın bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bakanlıkların, bakanların bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Akar, "Mevcut imkanları en etkin şekilde kullanmak suretiyle Kayseri'nin çok daha ileri düzeylere gelmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Kayseri tarihi, kültürü, insanı ile çok mümtaz bir yere sahip. Dolayısıyla bizim, yaptıklarımızın çok ötesinde yapmamız gerekenlerin olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Akar, temasları kapsamında bakanlar Varank ve Karaismailoğlu ile 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında A400 M stratejik nakliye uçağının bakım ve retrofit çalışmalarını yerinde incelediklerini anımsattı.Buradaki çalışmaları değerlendiren Akar, "Buradaki işçilerimiz, mühendislerimiz, askerimiz, sivilimiz omuz omuza çalışarak gerçekten büyük işler yaptılar, yapacaklar." dedi.Kayseri'nin kültüründe, hafızasında savunma sanayi ile ilgili önemli kazanımların olduğuna dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Yüzyıl önceye kadar buradaki top ve tayyare fabrikasında uçak yapılmıştı hatta bunlar ihraç dahi edilmişti. Dolayısıyla bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımızı yaptığımızda, asker, sivil ayrımı yapmaksızın özel sektörde ne kadar imkan varsa bunları da sonuna kadar kullanarak mevcut savunma sanayi kapasitemizi çok daha ileriye götüreceğimize inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve teşvikiyle şu anda yüzde 70'lere varan milli ve yerli savunma sanayi kapasitemizin önümüzdeki dönemde çok daha ileri gideceğini görüyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli projeler yapılıyor. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile bu projeler yürütülmekte. Burada hiçbir şekilde bir komplekse kapılmadan, 'Yapamam' demeden herhangi bir şekilde ithalata el bağlamadan, 'Yapabiliriz, yapacağız' diyerek bugüne kadar çok şey yaptı bu millet, inşallah bundan sonra da yapacağız."

- "Kayseri çok daha ileri gidecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke genelinde savunma sanayi alanında seferberlik başlatıldığını anımsatan Akar, "Savunma sanayi konusundaki seferberliğin çok etkili, yoğun bir şekilde Kayseri'ye de yansıyacağının şimdiden müjdesini vermek istiyorum. Bugüne kadar yaptığımız bu çalışmalar ve önümüzdeki dönemki çalışmalarla inşallah Kayseri çok daha ileri gidecek ve Kayseri ile ülkemizin bir bütün olarak genelinde ve savunma sanayi alanında çok faydalı işler yapılacağından hepimizin bilgisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri'deki ASPİLSAN'ın kentin bu alandaki önemli gurur kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"1974'teki Kıbrıs Harekatı sırasında bütün Kayseri ayağa kalktı, komando tugayı için neler yapabiliriz, diye gayret gösterdi, herkes karınca kararınca neyi varsa ortaya koydu ve bu çalışmanın, düşüncenin, yaklaşımın devamında da ASPİLSAN kuruldu. Bu ve bunun gibi yaklaşımlarla inşallah namerde muhtaç olmadan ülkemizin, milletimizin birliği, bütünlüğü ve savunması için ne yapılması lazımsa bunları öncelikle kendi başımıza, milli ve yerli olarak yapmak zorunda olduğumuzun bilincinde bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İftiharla söylemek isterim ki hiçbir ayrı gayrı olmaksızın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği rahatlık ve esneklik içinde bakanlıklar arası sıkı koordinasyonla sağladığımız sinerji çerçevesinde hiçbir engel tanımadığımızı, bunların hepsini yeneceğimizi ve bunun sonunda da hem Kayserimizin hem de ülkemizin çok daha müreffeh, çok daha modern, sanayide çok daha gelişmiş şekilde her türlü ihtiyacımızı karşılayacağımızı belirtmek istiyorum."

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Akar'ın ev sahipliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile üç bakanlığın Kayseri'de ortak gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerle ilgili değerlendirme yaptıklarını söyledi.Kayseri'nin bölgesinde güçlü bir Ar-Ge merkezi konumunda olduğunu ifade eden Varank, bugün 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığını ziyaret ettiklerini hatırlattı.

A400M projesinde kazanılmış kabiliyetleri nasıl daha ileriye götürebilecekleri konusunda brifing aldıklarını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Orada ileride gerçekleştireceğimiz projelerle ilgili değerlendirmeler yaptık. Bunun yanında Kayseri'nin bir değeri olan ASPİLSAN'a ziyarette bulunduk. Hem Ulaştırma Bakanlığımız hem de Milli Savunma Bakanlığımızla beraber Türkiye'deki sanayinin her sektörüne dönük özellikle pil teknolojilerinde hangi aşamaya gelindi. Bundan sonra neler yapılabilir bununla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı biliyorsunuz yerel kalkınmadan da sorumlu. Özellikle kalkınma ajanslarıyla Kayseri'nin ekonomisini daha da yukarıya taşıyacak projelerin takipçisiyiz. Güzel ve verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile özellikle kurumlar ve bakanlıklar arası eş güdüm en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Biz bu avantajları bakan arkadaşlarımızla çok iyi değerlendiriyoruz. Bir sinerjiyle işlerimizi yapmaya çalışıyoruz."

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Kayseri genelindeki projeleri bugün yeniden değerlendirme imkanı bulduklarını, devam eden projelerin bir an önce bitmesi için gerekli talimat ve takipleri yapacaklarını aktardı.Kayseri projeleriyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kayseri'ye çok değerli hizmetlerimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kayseri'ye yakışan projelere de biz her zaman geleceğiz. En kısa zamanda Kayseri tramvayının ihalesini yapacağız. Bu yıl içinde çalışmalar başlayacak, kısa sürede bitirip Kayserililerin hizmetine sunacağız. Yine Kayseri Havalimanı Terminali'nin projesi bitti, yatırım programına alıp bu yıl inşaatına başlamayı planlıyoruz. Kayseri'ye yakışır bir terminal olacak. Türkiye genelinde büyük bir demir yolu atılımı var. Kayseri de bundan nasibini alacak. Demir yolu yatırımları hem maliyet olarak çok yüksek yatırımlar hem de uzun süreli yatırımlar, ağır bir sanayi var. Kayseri'nin merakla beklediği yüksek hızlı tren hattı var. Yerköy Kayseri Hattı'nın projeleri tamamlandı, planlamalarımızı yapıyoruz. Yatırım programını kesinleştirdiğimizde Kayseri'yi de hızlı trenle buluşturmuş olacağız. Kayseri'den bir vatandaş buradan Konya'ya, İstanbul Halkalı'ya ulaşabilecek."

Ziyarete, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.