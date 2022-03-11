Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalara olası etkilerini detaylı bir şekilde çalıştıklarını ve alternatif yol haritalarını oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Bu iki ülke ile ticaretimiz lojistik avantajlar nedeniyle yıllar içerisinde artmış olsa da tedarik imkanlarımız bakımından birçok alternatifimiz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi" İstanbul'da başladı.
Zirveye video mesaj gönderen Kirişçi, dünyanın, küresel salgın, kuraklık, yangın, sel ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son 3 yıldır her zamankinden daha çetin bir ekonomik, sosyal, politik ve iklimsel sınavdan geçtiğini aktardı.
Tüm bu olayların, ülkelerin dikkatini bir kez daha tarıma yönelttiğini, gıda güvenliğini sağlama hususunun devletlerin önceliği haline geldiğini kaydeden Kirişçi, "Ülkemiz başta üreticilerimizin gayreti, kamu kurum ve kuruluşlarının tecrübesi ve özel sektörün kabiliyeti ile ani gelişen olumsuzlukların üstesinden gelebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
- "Hasat dönemine kadar tüm önlemler alındı"
Bakan Kirişçi, şubat sonunda başlayan Rusya-Ukrayna savaşının piyasalara olası etkilerini, yansımalarını ve sonuçlarını detaylı bir şekilde çalıştıklarını, alternatif yol haritalarını oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu iki ülke ile ticaretimiz lojistik avantajlar nedeniyle yıllar içerisinde artmış olsa da tedarik imkanlarımız bakımından birçok alternatifimiz bulunmaktadır. Bu nedenle kamuoyunda zaman zaman gıda sıkıntısı olacağı yönündeki spekülatif amaçlı söylemler, gereksiz yere piyasaları tedirgin etmektedir. Ülkemiz üretimi ve stokları dikkate alındığında yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir sıkıntı yaşanmayacak şekilde gerekli tüm önlemler alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Nitekim Toprak Mahsulleri Ofisimiz de bir yandan stoklarını takviye ederken diğer yandan da tüketicilerimizin gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını teminen hububat ve bakliyat satışlarına devam ediyor."
"BEREKETLİ SEZON BEKLİYORUZ"
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, hasat sezonuna 3 aydan az bir süre kaldığını belirterek, "Halihazırda iklim koşullarının olumlu gittiğini görüyoruz. Bahar aylarında da yeterli yağış alınmasıyla inşallah bereketli bir sezon bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin toprağa değer katan çiftçiyi desteklemeye devam edeceğini ve ülke olarak üretmeyi sürdüreceğini vurgulayan Kirişçi, zirveden gelecek döneme yönelik sağlıklı çıktıların elde edileceğini ve önemli bir katma değer oluşturulacağını bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!